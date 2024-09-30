Уголовное дело возбуждено после гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбудили по факту гибели человека при пожаре в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, пожар в жилом доме начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших при пожаре доставили в московские больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте произошедшего, назначая необходимые экспертизы.

Пожар произошел в ЖК "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь охватывал квартиры жилого дома с 5-го по 8-й этаж.

Позже возгорание локализовали на площади в 100 квадратных метров, а спустя еще некоторое время – полностью потушили огонь.

В результате ЧП один человек погиб, еще двое получили различные травмы. Сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых жильцов дома, в том числе одного ребенка.