Два человека пострадали при пожаре в ЖК "Селигер Сити"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные спасли пятерых человек при возгорании в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. Два жильца пострадали, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент возгорание локализовано на площади в 100 квадратных метров. Тушение продолжают 88 специалистов и 27 единиц техники МЧС.

Пожар в ЖК "Селигер Сити" начался в ночь на 30 сентября. Огонь распространился на квартиры с 5-го по 8-й этаж. На место сразу прибыли пожарные подразделения, которые оперативно ликвидировали открытое горение. В настоящее время из-за ЧП перекрыто движение по Ильменскому проезду, от дома 14, корпуса 8, до дома 14, корпуса 3.