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23 сентября, 16:51 (обновлено 23.09.2024 18:49)

Происшествия

Пожар произошел в реконструируемом здании в центре Москвы

Видео: Москва 24

Реконструируемое здание загорелось в центре Москвы, пишет пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Оно находится по адресу Большой Черкасский переулок, дом 8. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Сейчас пожарные уже тушат место возгорания.

"На месте работают порядка 55 специалистов и 16 единиц техники", – уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара уточняются.

В настоящее время из-за инцидента перекрыто движение в Большом Черкасском переулке, предупредили в столичном Дептрансе. Кроме того, дополнительно из-за возгорания перекрыта улица Ильинка. Ведомство рекомендовало горожанам выбирать пути объезда и быть внимательными.

Видео: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в административном здании на Варшавском шоссе в Москве. Сооружение горело 20 сентября. Огонь полыхал на площади 400 "квадратов". В ЧП никто не пострадал, тогда люди смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

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