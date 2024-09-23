Пожар произошел в реконструируемом здании в центре Москвы

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Реконструируемое здание загорелось в центре Москвы, пишет пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Оно находится по адресу Большой Черкасский переулок, дом 8. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Сейчас пожарные уже тушат место возгорания.

"На месте работают порядка 55 специалистов и 16 единиц техники", – уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара уточняются.

В настоящее время из-за инцидента перекрыто движение в Большом Черкасском переулке, предупредили в столичном Дептрансе. Кроме того, дополнительно из-за возгорания перекрыта улица Ильинка. Ведомство рекомендовало горожанам выбирать пути объезда и быть внимательными.



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