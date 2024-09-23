23 сентября, 16:51 (обновлено 23.09.2024 18:49)Происшествия
Пожар произошел в реконструируемом здании в центре Москвы
Оно находится по адресу Большой Черкасский переулок, дом 8. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Сейчас пожарные уже тушат место возгорания.
"На месте работают порядка 55 специалистов и 16 единиц техники", – уточнили в МЧС.
Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара уточняются.
В настоящее время из-за инцидента перекрыто движение в Большом Черкасском переулке, предупредили в столичном Дептрансе. Кроме того, дополнительно из-за возгорания перекрыта улица Ильинка. Ведомство рекомендовало горожанам выбирать пути объезда и быть внимательными.