Открытое горение ликвидировано в ЖК "Селигер Сити"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Информация о возможных пострадавших, а также о причинах возгорания пока не приводится.

Пожар произошел в жилом комплексе "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь охватил квартиры с 5-го по 8-й этаж. Сотрудникам МЧС удалось спасти 7 жильцов, в том числе ребенка. Из-за возгорания перекрыто движение по Ильменскому проезду, от дома 14, корпуса 8, до дома 14, корпуса 3.