Пожар на складе с автозапчастями на западе Москвы ликвидирован

Фото: МЧС Москвы

Пожарные полностью потушили возгорание, вспыхнувшее на складе с автозапчастями на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Причины пожара не указываются.

В Дептрансе отметили, что из-за возгорания перекрыто движение по улице Горбунова. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Возгорание на складе с автозапчастями на улице Горбунова произошло утром 25 сентября. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые принялись тушить огонь. Через некоторое время им удалось локализовать пожар. Всего на месте работали 85 специалистов и 24 единицы техники.