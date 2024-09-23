Пожар полностью ликвидирован в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар ликвидирован в Тверском районе Москвы в Большом Черкасском переулке, сообщило главное управление МЧС РФ по Москве.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня. В кратчайшие сроки пожар был локализован и полностью ликвидирован", – отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

О пожаре в Большом Черкасском переулке стало известно 23 сентября. Здание горело на площади 150 квадратных метров.

Кроме того, в районе ЧП были введены ограничения для движения в Большом Черкасском переулке и на улице Ильинке. Столичный Дептранс рекомендовал горожанам выбирать пути объезда и быть внимательными.