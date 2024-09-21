Открытое горение в производственном помещении Воронежской области ликвидировано

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Воронежской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", – указано в сообщении.

На данный момент пожарные заняты проливкой и разбором конструкций.

О пожаре на складе в Воронежской области в селе Новая Усмань стало известно вечером 20 сентября. Изначально площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, однако впоследствии его площадь увеличилась до 4 500 квадратных метров, так как огонь распространился на сухую траву и лежащий под открытым небом пропилен.

