Фото: МЧС России

Площадь пожара на складе в Воронежской области выросла до 4 500 квадратных метров, огонь распространился на сухую траву и лежащий под открытым небом пропилен. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Воронежской области площадь пожара составляет 4 500 квадратных метров", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлечены более 60 специалистов и 23 единицы техники. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре на складе в Воронежской области в селе Новая Усмань стало известно вечером 20 сентября. Изначально площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

До этого в Подмосковье произошел пожар на складе в деревне Апаринки. Огонь охватил площадь в почти 5 000 "квадратов". Сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 4 200 квадратных метров и ликвидировать открытое горение. На месте работали более 85 пожарных и 24 единицы техники.

