Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 4 200 квадратных метров

Фото: МЧС России

Пожар в складском помещении в подмосковной деревне Апаринки локализован на площади 4 200 метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров", – указано в сообщении.

В МЧС сообщили, что у здания частично обрушилась кровля.

Пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки на площади в 5 000 "квадратов" вспыхнул в ночь на 20 сентября. По предварительным данным, на складе хранятся матрасы, подушки и одеяла.

Огнеборцы работают в условиях сильного задымления, группировка сил, задействованная в тушении пожара, увеличена до 65 человек и 22 единиц техники.

