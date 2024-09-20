Группировка пожарных на тушении возгорания на складе в Подмосковье увеличена до 65 человек

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В тушении пожара на складе в деревне Апаринки Ленинского городского округа принимают участие 65 человек и 22 единицы техники. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России продолжают тушение пожара. В ликвидации задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники", – указано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что огнеборцы работают в условиях сильного задымления.

Пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки на площади в 5 000 "квадратов" вспыхнул в ночь на 20 сентября. Согласно предварительным данным, на складе хранятся матрасы, подушки и одеяла.