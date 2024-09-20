В Подмосковье на площади 5 000 квадратных метров горит склад

Фото: телеграм-канал Mash

Склад горит в подмосковной деревне Апаринки на площади в 5 000 "квадратов". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

"В деревне Апаринки огонь охватил 5 000 квадратных метров здания", – указано в сообщении.

На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники, силы и средства наращиваются, сообщили в МЧС.

Ранее, 18 сентября, загорелся склад в Уссурийске. Изначально его площадь составляла 3 тысячи квадратных метров, затем пожар охватил пять зданий.

Ликвидировать открытое горение удалось лишь на следующий день. К тушению огня были привлечены свыше 70 пожарных и 19 единиц техники.