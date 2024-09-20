Склад в Воронежской области загорелся на площади 3 500 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"

Производственное помещение загорелось в селе Новая Усмань в Воронежской области на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению возгорания привлечены свыше 50 специалистов и 18 единиц техники.

18 сентября в Уссурийске загорелся склад. Изначально площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров, затем пожар охватил пять зданий.

Ликвидировать пожар удалось лишь на следующий день. К тушению огня были привлечены свыше 70 пожарных и 19 единиц техники.

