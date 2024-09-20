Открытое горение ликвидировано на производственном здании в Подольске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на территории производственного здания в подмосковном Подольске ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сейчас, как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, пожарные осуществляют проливку и разбор конструкций здания.

О пожаре в производственном здании в Подольске стало известно 20 сентября. Огонь распространился на площади 4,8 тысячи "квадратов", в результате чего произошло частичное обрушение кровли.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание. К полноценному тушению привлечены более 70 человек и 24 единицы техники, а также специальный вертолет Московского авиационного центра, который сбросил уже более 210 тонн воды.

В результате возгорания никто не пострадал, а из помещений постройки смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек.

