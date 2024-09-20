20 сентября, 12:01 (обновлено 20.09.2024 14:00)Происшествия
Пожар на производстве произошел в Подольске на площади 3,6 тыс кв м
Предварительно установлено, что никто не пострадал.
В свою очередь, ТАСС в МЧС РФ уточнили, что пожар произошел в Подольске по адресу улица Бронницкая, дом 5.
Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе в деревне Апаринки. Огонь охватил площадь в почти 5 000 "квадратов". Сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 4 200 квадратных метров и ликвидировать открытое горение. На месте работали более 85 пожарных и 24 единицы техники.