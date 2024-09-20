20 сентября, 04:13Происшествия
Открытое горение склада в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано
Фото: МЧС России
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в деревне Апаринки в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Сотрудники ведомства не допустили перехода огня на соседние здания", – указано в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что сведения о пострадавших не поступали.
Пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки на площади в 5 000 "квадратов" вспыхнул в ночь на 20 сентября. По предварительным данным, на складе хранятся матрасы, подушки и одеяла.
Впоследствии пожар удалось локализовать на площади в 4 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС работали в условиях сильного задымления, группировка сил, задействованная в тушении пожара, составила 65 человек и 22 единиц техники.