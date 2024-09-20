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20 сентября, 13:38

Происшествия

Площадь пожара в Подольске увеличилась до 4,8 тысячи "квадратов"

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в производственном здании в Подольске увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. В настоящее время пожар ликвидируют более 70 специалистов и 24 единицы техники.

О пожаре в Подольске по адресу улица Бронницкая, дом 5, стало известно 20 сентября. Изначально площадь возгорания в производственном здании составляла 3 600 квадратных метров. По предварительным данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

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