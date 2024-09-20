Вертолет Ми-26 привлекли к тушению пожара в Подольске

К тушению пожара в производственном здании в подмосковном Подольске был привлечен вертолет Ми-26, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Сейчас воздушное судно Московского авиационного центра работает на месте происшествия. Известно, что в результате пожара в здании частично обрушилась кровля.

О пожаре по улице Бронницкой в Подольске стало известно 20 сентября. Изначально площадь возгорания в производственном здании составляла 3,6 тысячи квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 4,8 тысячи "квадратов".

Как уточнили в МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.