20 сентября, 14:21Происшествия
Вертолет Ми-26 привлекли к тушению пожара в Подольске
К тушению пожара в производственном здании в подмосковном Подольске был привлечен вертолет Ми-26, рассказали в пресс-службе МЧС России.
Сейчас воздушное судно Московского авиационного центра работает на месте происшествия. Известно, что в результате пожара в здании частично обрушилась кровля.
О пожаре по улице Бронницкой в Подольске стало известно 20 сентября. Изначально площадь возгорания в производственном здании составляла 3,6 тысячи квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 4,8 тысячи "квадратов".
Как уточнили в МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Крупный пожар произошел в подмосковном Подольске