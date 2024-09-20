Пожар произошел в административном здании на Варшавском шоссе

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Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в административном здании на Варшавском шоссе в Москве, сообщило главное управление МЧС РФ по столице.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на Варшавском шоссе, доме 19, строении 3, поступило в 12:18. Возгорание произошло на кровле здания, которое находится на реконструкции.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня, в настоящий момент проводятся работы по ликвидации загорания", – подчеркнули в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены порядка 70 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее производственное здание загорелось в подмосковном Подольске на площади 3 600 квадратных метров. Предварительно установлено, что никто не пострадал.

До этого в Подмосковье произошел пожар на складе в деревне Апаринки. Огонь охватывал площадь почти в 5 000 "квадратов". Сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 4 200 квадратных метров и ликвидировать открытое горение. На месте работали более 85 пожарных и 24 единицы техники.

