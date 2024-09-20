20 сентября, 13:20Происшествия
Пожар произошел в административном здании на Варшавском шоссе
По данным ведомства, сообщение о пожаре на Варшавском шоссе, доме 19, строении 3, поступило в 12:18. Возгорание произошло на кровле здания, которое находится на реконструкции.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня, в настоящий момент проводятся работы по ликвидации загорания", – подчеркнули в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены порядка 70 специалистов и 20 единиц техники.загорелось в подмосковном Подольске на площади 3 600 квадратных метров. Предварительно установлено, что никто не пострадал.
До этого в Подмосковье произошел пожар на складе в деревне Апаринки. Огонь охватывал площадь почти в 5 000 "квадратов". Сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 4 200 квадратных метров и ликвидировать открытое горение. На месте работали более 85 пожарных и 24 единицы техники.