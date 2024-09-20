Пожар в Подольске локализован на площади 4,8 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании в подмосковном Подольске локализован на площади 4 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал. За время тушения вертолет Ми-26 сбросил 210 тонн воды.

Пожар случился 20 сентября в здании, расположенном на Бронницкой улице Подольска. Вскоре его площадь достигла 4,8 тысячи "квадратов", а из помещений постройки смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. В результате возгорания частично обрушилась кровля.

К тушению привлечены более 70 человек и 24 единицы техники, а также специальный вертолет Московского авиационного центра.

