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19 сентября, 13:33

Происшествия

Крупный пожар на складе стройматериалов в Уссурийске полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Пожарные полностью ликвидировали крупный пожар на складе стройматериалов в Уссурийске, передает пресс-служба МЧС РФ.

Склад в Уссурийске загорелся 18 сентября. Изначально его площадь составляла 3 тысячи квадратных метров, затем пожар охватил пять зданий.

Ликвидировать открытое горение удалось лишь на следующий день. К тушению огня были привлечены свыше 70 пожарных и 19 единиц техники.

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