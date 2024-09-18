18 сентября, 10:40Происшествия
Пять зданий охвачены огнем в Уссурийске
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Пять зданий охвачены огнем в Уссурийске в Приморском крае, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Огонь распространился на площади в три тысячи квадратных метров. Пожар ликвидируют 71 специалист и 19 единиц техники. Также планируется привлечь два пожарных поезда из Сибирцева и Владивостока.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске загорелся склад со стройматериалами.
До этого в подмосковной Шатуре горел цех по производству мебели. Площадь возгорания составляла 3,6 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекали около 70 специалистов и 14 единиц техники. Позже спасатели смогли локализовать и ликвидировать пожар. Информация о пострадавших не поступала.
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