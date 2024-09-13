13 сентября, 16:51Происшествия
Пожар на площади 3,6 тысячи "квадратов" произошел в мебельном цехе в Шатуре
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар начался в цеху по производству мебели в подмосковной Шатуре. Площадь возгорания составила 3 600 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время пожарные смогли локализовать огонь. На месте ЧП работают около 70 специалистов и 14 единиц техники.
Накануне пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел в поселке Скоропусковском. Огонь вспыхнул в цехе по производству резино-технических изделий. Информации о пострадавших не поступало. К утру 13 сентября пожар потушили.
Еще одно крупное возгорание случилось в тот день на заводе "Омсктрансмаш" в Омске. Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь пожара достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
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