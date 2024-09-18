Четверо сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в промзоне Ярославля

Фото: МЧС России

Четверо сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в автосервисе в Ярославле. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что открытое горение было ликвидировано на 450 квадратных метрах. В тушении пожара принимают участие 28 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее один рабочий погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле. Травмы получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

До этого трое мужчин стали жертвами пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали 17 специалистов и 9 единиц техники.

