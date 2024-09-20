Пожар на Варшавском шоссе в Москве полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Огнеборцам удалось полностью потушить возгорание, произошедшее в административном здании на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в административном здании, которое находится на реконструкции, произошел днем 20 сентября. Пламя изначально зафиксировали на кровле постройки. Оно успело распространиться на площади 400 "квадратов", однако огнеборцам удалось не допустить перехода возгорания на близлежащие здания.

Ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли ближе к вечеру. В тушении пожара были задействованы порядка 70 специалистов и 20 единиц техники. При этом сведений о пострадавших не поступало, а находившиеся в здании люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

