Открытое горение в административном здании на Варшавском шоссе ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании, которое загорелось ранее на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

О возгорании в административном здании, которое находится на реконструкции, стало известно днем 20 сентября. Огонь, распространившийся на площади 400 квадратных метров, зафиксировали на кровле постройки.

Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние здания. На данный момент полноценным тушением пожара занимаются порядка 70 специалистов и 20 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало, а находившиеся в здании люди смогли самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

