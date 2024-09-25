Склад с автозапчастями загорелся на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар вспыхнул на складе с автозапчастями на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло на улице Горбунова. Сотрудники МЧС уже локализовали пожар, на месте работают 85 специалистов и 24 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

По данным РИА Новости, возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации огня.

Реконструируемое здание загорелось ранее в центре Москвы, по адресу Большой Черкасский переулок, дом 8. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание, не допустив распространения огня. В результате произошедшего никто не пострадал.