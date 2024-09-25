25 сентября, 06:44Происшествия
Склад с автозапчастями загорелся на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар вспыхнул на складе с автозапчастями на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.
Возгорание произошло на улице Горбунова. Сотрудники МЧС уже локализовали пожар, на месте работают 85 специалистов и 24 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.
По данным РИА Новости, возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации огня.
Реконструируемое здание загорелось ранее в центре Москвы, по адресу Большой Черкасский переулок, дом 8. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.
Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание, не допустив распространения огня. В результате произошедшего никто не пострадал.
Спасатели ликвидировали пожар в здании в Большом Черкасском переулке