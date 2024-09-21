Пожар в подмосковном Подольске полностью ликвидирован

Фото: МЧС России

Пожар в подмосковном Подольске полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

О пожаре в производственном здании в Подольске стало известно 20 сентября. Огонь распространился на площади 4,8 тысячи "квадратов", в результате чего произошло частичное обрушение кровли.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание, а позже ликвидировать открытое горение. В результате возгорания никто не пострадал, а из помещений постройки смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек.