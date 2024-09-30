Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК "Селигер Сити"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, пожар начался в квартире жилого дома на 5 этаже. Ход и результаты процессуальной проверки по факту возгорания контролируют в прокуратуре.

Пожар произошел в доме в ЖК "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь полыхал в квартирах с 5-го по 8-й этаж.

Спустя некоторое время прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 100 "квадратов", еще позже – полностью потушили огонь.

В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали – их состояние пока не уточняется. Огнеборцам также удалось спасти пять жильцов дома, включая одного ребенка.