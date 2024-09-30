Пожар полностью ликвидирован в ЖК "Селигер Сити"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар полностью ликвидирован в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание возникло в ЖК "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь полыхал в квартирах с 5-го по 8-й этаж.

Спустя некоторое время прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 100 "квадратов". В ликвидации пожара были задействованы 88 специалистов и 27 единиц техники МЧС. При пожаре пострадали два человека – их состояние пока не уточняется. Сотрудникам МЧС также удалось спасти пять жильцов дома, включая одного ребенка.

В настоящее время из-за ЧП временно перекрыто движение по Ильменскому проезду, от дома 14, корпуса 8, до дома 14, корпуса 3.