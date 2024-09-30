Площадь пожара на полигоне ТБО в Нижегородской области сократилась до 8 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Площадь горения на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Богородском муниципальном округе Нижегородской области уменьшилась до 8 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне огонь полыхал на площади в 10 тысяч "квадратов".

В задействованную группировку совместных сил МЧС и МСУ входят 24 единицы техники. К тушению пожара также привлекли средства эксплуатирующей полигон организации: три экскаватора, каток-уплотнитель, два бульдозера, три погрузчика, шесть самосвалов.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел возле деревни Лазарево. Изначально площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.



По данным регионального правительства, там работают силы МЧС РФ и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального Минэкологии и Минлеса.