Один человек пострадал в результате хлопка в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек получил травмы из-за хлопка, который прогремел в одном из районов Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии Свердловской области.

Инцидент произошел 11 сентября примерно в 06:00 по местному времени (04:00 по московскому) рядом с гаражным кооперативом, который находится возле ВИЗ Екатеринбурга. На месте, где прогремел хлопок, уже задействованы специальные и экстренные службы, которые оцепили близлежащую территорию и частично перекрыли движение транспорта в районе улицы Крауля.

В антитеррористической комиссии уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу. Кроме того, из-за хлопка оказались повреждены еще три автомобиля.

"Характер и размер причиненного ущерба оценивается. В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", – сказано в сообщении.

Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.

По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.

