Пострадавшего из-за взрыва в Лобне госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Врачи назвали тяжелым состояние жителя Лобни, который получил ранения из-за произошедшего там взрыва, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

В настоящее время врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь в стационаре.

О хлопке неизвестного происхождения в квартире жилого дома в Лобне стало известно ранее. Это произошло в Научном городке, когда мужчина разбирал мусор вместе с новыми жильцами одной из квартир и грузчиками. При этом взрыв не повлек за собой возгорание.

В подмосковном главке СК РФ уточнили, что пострадавшего госпитализировали с травмами конечностей.

Следователи направились к месту происшествия для выяснения обстоятельств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.