Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали с травмами конечностей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пострадавшего при взрыве в Лобне мужчину положили в больницу с травмами конечностей. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

"7 августа в ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в Лобне, произошел хлопок. В результате пострадал один из грузчиков", – говорится в публикации.

Следователи отправились к месту происшествия для выяснения обстоятельств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент с 41-летним мужчиной произошел в Научном городке, уточняет подмосковная прокуратура. Ведомство намерено проконтролировать ход расследования. Прокурор Лобни Алексей Пальчик следит за работой правоохранителей на месте.

О хлопке неизвестного происхождения в квартире жилого дома в Лобне стало известно ранее. Возгорания после хлопка не последовало, сообщили сотрудники МЧС.

До этого мужчина 1962 года рождения погиб при детонации неустановленного предмета в квартире на западе Москвы.

