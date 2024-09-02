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02 сентября, 15:57

Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале регионального оперативного штаба.

После взрыва произошел пожар на четвертом этаже. Из здания эвакуировали 30 человек.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники. Огнеборцам удалось справиться с возгоранием.

Ранее стало известно о происшествии в пермском Кизеле. В многоквартирном доме произошел хлопок газа.

Взрыв привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами, однако возгорания не было. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован. Еще 16 жильцов удалось эвакуировать.

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