Минздрав: жизни пострадавшего при взрыве газа в Прикамье ничего не угрожает

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пострадавший при взрыве газа в доме в Прикамье находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, передает ТАСС.

По ее словам, пострадавшего планируют перевести в ожоговый центр Перми.

О хлопке газовоздушной смеси стало известно утром 22 августа. Газ взорвался в 4-этажном доме, однако пожар там все же не начался. Обрушились перекрытия между 4-м и 3-м этажами.

В результате инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали. Помимо этого, из дома были эвакуированы 16 человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Поводом для начала расследования стало наличие признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

