30 сентября, 10:13Происшествия
Пострадавший при пожаре в ЖК "Селигер Сити" ребенок отпущен домой после осмотра врачами
Фото: Москва 24
Маленький ребенок, пострадавший при пожаре в ЖК "Селигер Сити", после осмотра врачей был отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает столичное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.
В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента.
"Осуществляется сбор характеризующего материала на собственника квартиры. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
Пожар произошел в жилом комплексе "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь охватил квартиры с 5-го по 8-й этаж. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение и спасти семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате ЧП погиб один человек.
По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".