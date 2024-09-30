Пострадавший при пожаре в ЖК "Селигер Сити" ребенок отпущен домой после осмотра врачами

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Маленький ребенок, пострадавший при пожаре в ЖК "Селигер Сити", после осмотра врачей был отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает столичное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента.

"Осуществляется сбор характеризующего материала на собственника квартиры. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в жилом комплексе "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь охватил квартиры с 5-го по 8-й этаж. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение и спасти семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате ЧП погиб один человек.

По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".