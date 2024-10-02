Один человек погиб при пожаре в театре в центре Екатеринбурга

Один человек, который пострадал в результате пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге, погиб. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

По версии пресс-службы МЧС РФ, в помещении на четвертом этаже театра воспламенились вещи на площади 15 квадратных метров. Огнеборцам уже удалось локализовать возгорание. На месте происшествия продолжают работать 36 специалистов и 12 единиц техники для полной ликвидации пожара.

"Из здания спасены шесть человек, пять человек – по пожарной автолестнице; еще один – с помощью спасательного устройства. Также эвакуированы 105 человек", – уточнили в ведомстве.

В связи с пожаром сотрудники Госавтоинспекции ввели временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта. В пресс-службе регионального ведомства попросили объезжать данный участок.

В свою очередь, прокуратура Кировского района уже начала проверку по факту произошедшего. Причина возгорания, как уточнили в пресс-службе ведомства, будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы.

По данным афиши, которая размещена на сайте театра, на 2 октября никаких мероприятий не было запланировано. Ближайшее представление должно пройти 11 октября.

Ранее стало известно о локализации пожара на площади в 6,8 тысячи "квадратов" в Барнаульском мебельном комбинате. На месте происшествия были задействованы 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Административное здание загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров днем 29 сентября. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека.

