Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на Барнаульском мебельном комбинате локализован на площади в 6,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС РФ Александра Макарова.

"Площадь пожара составляет 6,8 тысячи квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован", – сказал он.

Административное здание загорелось на площади 1 тысячи квадратных метров днем 29 сентября. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Позже площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров.

Как объяснили в МЧС, пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. При этом специалистам удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

