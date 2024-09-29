Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 13:49

Происшествия

Административное здание загорелось в Барнауле на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Административное здание загорелось в Барнауле. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Огонь распространяется по 6-этажному зданию", – говорится в сообщении.

Из горящего здания пожарным удалось спасти человека. На месте происшествия задействованы 37 специалистов и 10 единиц техники. Кроме того, был привлечен пожарный поезд.

Ранее пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел в поселке Скоропусковском. Огонь вспыхнул в цехе по производству резино-технических изделий. Информации о пострадавших не поступало. Позже пожар потушили.

Еще одно крупное возгорание случилось на заводе "Омсктрансмаш" в Омске. Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь пожара достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

Новости регионов: стройматериалы загорелись возле жилых домов в Воронеже

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика