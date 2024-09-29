29 сентября, 13:49Происшествия
Административное здание загорелось в Барнауле на площади 1 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Административное здание загорелось в Барнауле. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Огонь распространяется по 6-этажному зданию", – говорится в сообщении.
Из горящего здания пожарным удалось спасти человека. На месте происшествия задействованы 37 специалистов и 10 единиц техники. Кроме того, был привлечен пожарный поезд.
Ранее пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел в поселке Скоропусковском. Огонь вспыхнул в цехе по производству резино-технических изделий. Информации о пострадавших не поступало. Позже пожар потушили.
Еще одно крупное возгорание случилось на заводе "Омсктрансмаш" в Омске. Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь пожара достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
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