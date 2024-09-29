Режим ЧС ввели в Спасском районе Рязанской области из-за угрозы возгорания жилых домов

Фото: телеграм-канал Readovka

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в селах Воскресеновка и Ижевское Спасского района Рязанской области из-за угрозы возгорания жилых домов в результате горения сухой травы. Об этом предупредил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

К сегодняшнему дню в Воскресеновке уже уничтожено 7 нежилых зданий и 3 дома сезонного проживания. К ликвидации пожара привлечено 87 человек и 33 единицы техники, уточнил глава области.

"Все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров", – написал Малков.

Губернатор подчеркнул, что в регионе также сохраняется пятый класс пожарной опасности. Так, за прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора.

Кроме того, в течение последних трех дней сильный ветер привел к обрывам линий электропередачи.

"Сухая трава и листва загораются от искр, ветер быстро разгоняет огонь", – пояснил Малков.

В связи с этим он призвал жителей Рязанской области воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

Между тем в Барнауле загорелось административное здание загорелось на площади 1 тысячи квадратных метров. Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Позже площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров.

Как объяснили в МЧС, пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. При этом специалистам удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В настоящее время огонь удалось локализовать на площади в 6,8 тысячи квадратных метров.