Открытое горение частных домов в Анапе ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение трех частных домов в поселке Супсех в Анапе. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в телеграм-канале.

В данный момент сотрудники ведомства проводят проливку и разборку конструкций.

Пожар в зданиях произошел днем 8 октября. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 35 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале вспыхнул пожар. Площадь горения сначала составляла 500 "квадратов", однако затем выросла до 900. Из соседнего здания спасатели эвакуировали 35 человек, пострадавших нет.

Позже пожарные ликвидировали открытое горение. На месте задействовали 27 специалистов и восемь единиц техники.