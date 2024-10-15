15 октября, 15:39Происшествия
Возгорание четырех автобусов произошло в подмосковном автопарке
По данным министерства, прибывшие пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 80 квадратных метрах. В результате ЧП никто не пострадал.
В настоящее время причину инцидента устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
Ранее пожар площадью 800 "квадратов" вспыхнул в помещениях хлебопекарни в Туле. Позже сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание.