Производственное здание загорелось в Туле на площади 800 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Производственное здание загорелось на Скуратовской улице в Туле. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании", – говорится в сообщении.

На месте случившегося задействованы 30 специалистов и 8 единиц техники.

Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.

Еще один пожар произошел в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 900 "квадратов". Из соседнего дома спасатели эвакуировали 35 человек.

