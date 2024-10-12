12 октября, 14:20Происшествия
Пожар в тульской пекарне ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар, возникший в помещениях хлебопекарни в Туле, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным управления ведомства по Тульской области, площадь пожара в региональном центре составила около 800 квадратных метров.
Возгорание удалось локализовать в 12:55 по московскому времени. К тушению были привлечены 30 пожарных и 8 единиц техники.
Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, нкито не пострадал.
Открытое горение ликвидировано в дагестанском Каспийске