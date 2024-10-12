Пожар в тульской пекарне ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, возникший в помещениях хлебопекарни в Туле, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным управления ведомства по Тульской области, площадь пожара в региональном центре составила около 800 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать в 12:55 по московскому времени. К тушению были привлечены 30 пожарных и 8 единиц техники.

Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, нкито не пострадал.