Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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12 октября, 14:20

Происшествия

Пожар в тульской пекарне ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, возникший в помещениях хлебопекарни в Туле, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным управления ведомства по Тульской области, площадь пожара в региональном центре составила около 800 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать в 12:55 по московскому времени. К тушению были привлечены 30 пожарных и 8 единиц техники.

Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, нкито не пострадал.

Открытое горение ликвидировано в дагестанском Каспийске

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