13 октября, 09:15Происшествия
Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Уфе
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел на улице Ладыгина в Уфе. В результате пострадали два человека, сообщается в телегам-канале МЧС РФ.
"Пламя охватило квартиру на 2-ом этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей эвакуировались самостоятельно", – говорится в сообщении.
В больницу попали 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением.
На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.
По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.
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