Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Уфе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел на улице Ладыгина в Уфе. В результате пострадали два человека, сообщается в телегам-канале МЧС РФ.

"Пламя охватило квартиру на 2-ом этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей эвакуировались самостоятельно", – говорится в сообщении.

В больницу попали 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением.

На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.

По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.

