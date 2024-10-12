Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Грозном

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После взрыва и пожара на автозаправочной станции в Грозном возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственный комитет РФ.

Ведомство уточнило, что дело было заведено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

"В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты", – говорится в сообщении.

В рамках расследования устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица.

Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Жертвами случившегося стали четыре человека, в том числе двое детей.

Предварительной причиной ЧП могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом, в связи с чем мог сдетонировать газовый баллон.

