СК РФ не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на АЗС в пригороде Махачкалы в Дагестане не обнаружено. Специалисты назначили судебно-медицинские экспертизы, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", – уточнило ведомство.

Кроме того, была сформирована следственная группа для оперативного расследования и анализа информации по уголовному делу.

Как рассказал РИА Новости глава республики Сергей Меликов, на заправке выявили нарушения, однако позже их устранили.

"Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены", – подчеркнул он.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено. На месте происшествия также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще как минимум 23 пострадали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшим выплатят от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

