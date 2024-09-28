Превышение загрязняющих веществ в воздухе выявили после взрыва в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор РД"

Специалисты проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ около места взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Дагестану.

По результатам исследования, были выявлены превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300–500 метров от места взрыва.

Вместе с тем в селитебной зоне никаких нарушений не было зарегистрировано. Специалисты продолжат контроль качеста воздуха на содержание химических веществ.

Вечером 27 сентября взрыв произошел на АЗС в Дагестане. Было полностью разрушено здание автозаправочной станции, также начался пожар, который позже перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

В результате произошедшего 10 человек погибли, еще 11 пострадали. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

28 сентября объявлено днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что виновные понесут наказание.