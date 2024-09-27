28 сентября в Дагестане объявлено днем траура по погибшим при взрыве на АЗС

Фото: МЧС России

Днем траура по погибшим при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы объявлено 28 сентября, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе", – уточнил он.

Он напомнил, что ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства случившегося и разбираться в причинах. Он пообещал, что виновные понесут наказание.

Взрыв случился на автозаправочной станции 27 сентября. Из-за этого полностью разрушено здание АЗС, а также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую. Позже его удалось локализовать.

В результате ЧП погибли 10 человек, еще 11 пострадали. После случившегося СКР по республике возбудил уголовное дело.

