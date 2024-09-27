10 человек погибли из-за взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Во время взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы погибли 10 человек. Об этом пишет пресс-служба МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в результате трагедии пострадали 11 человек.

Взрыв на АЗС в Дагестане произошел 27 сентября. Из-за этого было полностью разрушено здание автозаправочной станции, а также начался пожар, перекинувшийся на соседние техническую станцию и столовую.

Позже пожарным удалось его локализовать. В связи с ЧП Следственный комитет РФ по республике возбудил уголовное дело.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что надзорное ведомство открыло круглосуточную горячую линию +7 928 514-05-00 для помощи местным жителям. Также была частично ограничена подача газа в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы.

